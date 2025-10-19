Мосгорсуд утвердил штраф блогеру Косенко за пропаганду отвара шаманов Амазонки

Резонанс вызвала видеозапись под названием "Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна аяуаска"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение о назначении административного штрафа в размере 50 тыс. рублей в отношении видеоблогера Сергея Косенко, признав его виновным в пропаганде галлюциногенного отвара индейцев бассейна Амазонки, ролик о котором он выложил в интернете. Как уточнили ТАСС в суде, назначенное блогеру административное наказание вступило в силу.

"Определением суда апелляционной инстанции решение о штрафе в размере 50 тысяч рублей, который был назначен Косенко районным судом, вступил в законную силу. Жалобы защитников в интересах блогера Мосгорсуд оставил без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Никулинский суд Москвы в начале апреля признал Косенко виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров с использованием интернета), назначив ему наказание в виде штрафа 50 тыс. рублей. Суд рассмотрел протокол об административном правонарушении со второй попытки, так как в материалах не были указаны место и время совершения фигурантом правонарушения, а также не была проведена экспертиза. 17 октября апелляция признала назначенный Косенко штраф законным.

Как установил суд, блогер разместил в YouTube-канале под названием "Сергей Косенко" видеозапись под названием "Косенко откровенно о красной дорожке в Каннах, шаманах и о том, на что способна аяуаска", просмотренную пользователями сети Интернет не менее 511 тыс. раз за год с момента опубликования, сказано в материалах дела. Аяуаска - напиток-отвар, вызывающий галлюцинации. Традиционно его изготавливали шаманы индейских племен бассейна Амазонки. Они употребляют этот напиток при совершении религиозных обрядов.

Ролик с брошенным Косенко в снег ребенком был опубликован в январе 2024 года. В отношении него возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию ребенка и покушении на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ст. 156 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 111 УК РФ). На все его те активы в РФ, которые он не успел распродать перед отъездом заграницу, наложены обеспечительные меры в размере более 206 млн рублей. В рамках уголовного дела блогеру грозит до 10 лет колонии.

Сначала автор резонансного видео, где он бросает своего грудного ребенка в сугроб, утверждал, что в съемках участие принимал не младенец, а кукла, однако потом попросил прощения за данную публикацию.