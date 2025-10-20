Эксперт Президентской академии рассказала, в каком случае пенсия вырастет

Увеличить еще не назначенную пенсию можно с помощью отсрочки, сообщила Татьяна Подольская

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Россияне, которые при достижении пенсионного возраста продолжили работать и отложили выход на пенсию на более поздний срок, могут за счет этого значительно увеличить размер пенсии. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

"Способ увеличения еще не назначенной пенсии - отсрочка обращения за пенсией. Если человек, достигнув пенсионного возраста, продолжает работать и не оформляет пенсию, за каждый год отсрочки ему начисляются премиальные коэффициенты к фиксированной выплате и к сумме накопленных баллов", - рассказала она.

Если гражданин обратится за назначением пенсии через 1 год после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена на 5,6%, а страховая часть пенсии - на 7%. За 3 года отсрочки фиксированная выплата будет увеличена на 19%, а страховая часть пенсии - на 24%, добавила Позднякова. Если же выход на пенсию гражданин отложит на 5 лет, то фиксированная выплата увеличится сразу на 36%, а страховая часть пенсии - на 45%.

В случае, если пенсионер отложит выход на пенсию на 10 лет, размер фиксированной выплаты вырастет более чем в два раза.