Признанный иноагентом стендап-комик Поперечный живет в Лос-Анджелесе

Он критиковал власти России из-за спецоперации на Украине

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Стендап-комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом), покинувший и критикующий Россию из-за спецоперации на Украине, проживает в американском городе Лос-Анджелес. Об этом говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах.

"Судебными инстанциями отмечено, что Поперечный Д.А. является видеоблогером, стендап-комиком, проживает в городе Лос-Анжелес, Соединенные Штаты Америки, уехал в связи с проведением специальной военной операцией на Украине", - говорится в материалах дела. Информация о местонахождении Поперечного в США в официальных документах приводится впервые.

Также там указано, что за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года российскими судами были установлены факты распространения Поперечным сообщений и материалов другого иноагента - журналиста Екатерины Гордеевой, что подтверждает правильность действий Минюста РФ о включении комика в соответствующий реестр.

Судебными инстанциями, верно указано, что применение к Поперечному названного федерального закона не ставит его в менее неблагоприятное положение по сравнению с другими публичными деятелями, а потому не является дискриминацией, говорится в тексте решения кассационной инстанции, где комик не смог обжаловать свой иноагентский статус.

Кроме того, в ходе анализа информационно-телекоммуникационной сети Интернет были установлены факты осуществления Поперечным политической деятельности "в форме распространения мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формирования общественно- политических взглядов и убеждений", а также участвует в создании сообщений и материалов иноагента Гордеевой, "предназначенных для неограниченного круга лиц".

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста РФ о включении Поперечного в реестр иноагентов. Мосгорсуд это решение утвердил, а следом за ним были отклонены и кассационные жалобы истца и его юристов, которые, как ожидается, подадут жалобы в Верховный суд России. YouTube-канал Поперечного насчитывает более 3 млн подписчиков. 14 июня 2024 года Минюст РФ включил его в реестр иноагентов.