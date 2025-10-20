Вакцинацию от гриппа в самом удаленном районе Камчатки выполнили почти на 70%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. План по вакцинации от гриппа в Пенжинском районе на Камчатке выполнен почти на 70%, и в настоящий момент это самый высокий показатель в регионе. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения региона Олег Мельников.

В начале октября губернатор Камчатского края Владимир Солодов раскритиковал работу краевого Минздрава за низкие показатели вакцинации, поручив министру Олегу Мельникову исправить ситуацию. В частности, были отмечены неэффективная работа ведомства, отсутствие у министра актуальных данных о запасах вакцин и низкие результаты профилактической кампании против гриппа. В качестве взыскания Мельников получил официальный выговор.

"В настоящий момент от гриппа привились более 43 тыс. человек, что составляет порядка 25% от общего плана. Наиболее высокие показатели по вакцинации в удаленных муниципалитетах, лидирует Пенжинский район - там вакцину получили порядка 70% населения, внесенных в план по иммунизации", - рассказал министр.

По его словам, на Камчатку доставлено более 65 тыс. доз вакцины, планируется доставка еще около 45 тыс. доз. Вакцинируют население в регионе тремя видами вакцин от гриппа - "Совигрипп", "Ультрикс квадри", "Флю-м". Вакцинация от гриппа в регионе продолжится до середины декабря.