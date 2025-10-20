VietJet Air запустила чартерные рейсы из Владивостока на остров Фукуок

Время в пути составит около восьми часов, сообщил международный аэропорт российского города

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Чартерные рейсы авиакомпания VietJet Air стартовали из Владивосток на остров Фукуок (Вьетнам), полеты запланированы с периодичностью раз в 10 дней. Об этом сообщил международный аэропорт Владивостока.

"Авиакомпания VietJetAir расширила полетную программу из Международного аэропорта Владивосток и выполнила рейс на популярный для отдыха остров во Вьетнаме. Чартерный рейс из столицы Дальнего Востока к известным белоснежным песчаным пляжам осуществляется с получасовой технической посадкой в Ханое (Вьетнам) без выхода пассажиров из самолета. Полеты запланированы с периодичностью 1 раз в 10 дней. Вылет из Владивостока в 09 часов 40 минут (время местное)", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что время в пути составит около восьми часов и что новый рейс во Вьетнам увеличил количество вылетов из Владивостока до четырех раз в неделю.