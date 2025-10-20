Около шахты на западе Австралии упал фрагмент космического мусора

Представитель полиции сообщил, что "объект взят под охрану и угрозы для общества не представляет"

СИДНЕЙ, 20 октября. /ТАСС/. Австралийские власти расследуют обстоятельства падения фрагмента космического мусора рядом с железнорудной шахтой на западном побережье континента. Об этом сообщает телеканал 9News.

Неизвестный горящий объект обнаружили в районе 14:00 18 октября на подъездной дороге к шахте "Пилбара" в 30 км к востоку от города Ньюман. "Вероятнее всего, это изготовленный из углеродного волокна сосуд высокого давления с композитной оболочкой или ракетный бак, являющийся компонентом аэрокосмической техники", - сообщил представитель полиции Западной Австралии, добавив, что "объект взят под охрану и угрозы для общества не представляет".

В Австралийском бюро безопасности на транспорте заявили, что обнаруженный объект "точно не является частью гражданского самолета". "Мы все еще изучаем его, однако все свидетельствует о том, что это часть космического аппарата, <…> обломок спутника или ракеты-носителя, не сгоревший полностью в атмосфере", - указали в ведомстве.

В июле 2023 года сообщалось об обнаружении большого металлического цилиндра, выброшенного на берег у поселка Грин-Хэд (расположен на западном побережье австралийского континента, в 240 км к северу от Перта) и оказавшегося третьей ступенью индийской ракеты-носителя, которая выводила на орбиту спутник.