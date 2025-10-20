Аэропорт Гонконга продолжает работу после ЧП с грузовым самолетом

Идет расследование причин катастрофы, сообщил исполнительный директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю

ГОНКОНГ, 20 октября. /ТАСС/. Международный аэропорт Гонконга продолжает работу после инцидента с грузовым самолетом, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщил исполнительный директор по эксплуатации управления аэропорта Стивен Ю (Яо Чжаоцун).

"Мы не ожидаем никаких последствий [инцидента] для сегодняшней работы [аэропорта]", - сказал он на пресс-конференции. Стивен Ю добавил, что северная взлетно-посадочная полоса, которая используется для грузовых перевозок, временно закрыта и возобновит работу "после оценки безопасности", при этом центральная и южная полосы продолжают работать. Отменены 12 грузовых авиарейсов, но пассажирские продолжают взлет и посадку в Гонконге, грузовые самолеты пока будут перенаправляться на две другие полосы.

Он добавил, что идет тщательное расследование причин катастрофы, а также сообщил, что "погода и состояние взлетно-посадочной полосы [в момент посадки самолета] были безопасными".

В ходе ЧП погибли два члена наземного персонала, один проработал в аэропорту 7 лет, второй - 12. Управление окажет всю необходимую помощь их семьям, указал Стивен Ю.

Грузовой самолет Boeing 747, выполнявший рейс Emirates EK9788 из Дубая, при посадке выкатился за пределы ВВП в море. Во время инцидента борт столкнулся с машиной наземной службы. Оба человека, находившихся в машине, погибли.

Как сообщил журналистам представитель Emirates, этот самолет был арендован вместе с экипажем у турецкого авиаперевозчика ACT Airlines по договору лизинга. На борту не было ни груза, ни пассажиров - самолет должен был принять груз на месте. Никто из четырех членов экипажа не пострадал.