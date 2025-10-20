В Москве ожидаются дождь и до 9 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4-9 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 7-9 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 2 градусов.

Ветер прогнозируется северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 4 - плюс 9 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки 0 градусов.