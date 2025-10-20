HH.ru: в России наблюдается резкий рост интереса пенсионеров к трудоустройству

За восемь месяцев 2025 года соискатели старше 55 лет опубликовали на треть больше резюме, чем годом ранее

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пенсионеры в 2025 году стали значительно активнее выходить на рынок труда, в частности, число резюме от них за год выросло на треть. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru (есть в распоряжении ТАСС).

"Аналитики hh.ru зафиксировали резкий рост интереса россиян старшего возраста к трудоустройству. Пенсионеры все активнее возвращаются на рынок труда: за первые восемь месяцев 2025 года соискатели старше 55 лет разместили или обновили более 413 тыс. резюме - на треть больше, чем годом ранее", - говорится в итогах исследования.

Самый заметный рост активности показали Тува, Москва и Костромская область. Женщины оказались значительно активнее мужчин: за восемь месяцев они разместили или обновили почти 260 тыс. резюме, тогда как мужчины - 154 тыс.

Отмечается, что в ожиданиях по зарплате старшее поколение остается скромнее, чем рынок труда в целом. В среднем соискатели старше 55 лет рассчитывают на доход около 65,8 тыс. рублей, что на 9,2 тыс. меньше, чем средние ожидания всех кандидатов, независимо от возраста. Самые высокие запросы - у соискателей из Чукотского автономного округа (120 тыс. рублей), Магаданской области, Ненецкого автономного округа и Тувы (по 100 тыс. рублей). Это объясняется спецификой северных и труднодоступных регионов.

При этом наиболее скромные ожидания у кандидатов из Псковской, Ярославской и Кировской областей, а также из республик Мордовия и Марий Эл (45-49 тыс. рублей).

Вакансии от работодателей

Компании с начала 2025 года направили соискателям старшего возраста 2,5 млн приглашений на вакансии - это на 75% больше, чем год назад. Женщины старше 55 лет получили 1,7 млн предложений (+79%), а мужчины старше 60 лет - 810 тыс. (+68%).

Аналитики выяснили, что каждое пятое резюме от пенсионеров относится к категории "белых воротничков" - офисных и административных профессий. Среди самых популярных направлений у соискателей "серебряного возраста" - менеджеры и консультанты, администраторы магазинов, специалисты по маркетингу, финансовые директора, BI-аналитики и event-менеджеры. За год число таких резюме выросло на 22% - до 229 тыс.

При этом интерес к рабочим профессиям растет быстрее - число резюме в категории "синие воротнички" выросло на 40%. Чаще всего представители старшего поколения ищут работу автомойщиками, разнорабочими, монтажниками, упаковщиками и контролерами ОТК.

"Среди старшего поколения заметен разворот в сторону офисных и административных позиций: с возрастом люди чаще ищут стабильные, предсказуемые и менее физически сложные виды деятельности. При этом многие не ограничиваются привычными профессиями - осваивают цифровые инструменты, проходят переобучение и успешно адаптируются к новым требованиям рынка. Работодатели все чаще отмечают надежность, ответственность и лояльность соискателей старшего возраста", - отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.