OneTwoTrip: россияне чаще всего совмещают работу и отдых в Зеленоградске и Сочи

На третьем месте - Ханты-Мансийск, говорится в исследовании сервиса

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Деловые поездки с включением в них дней отдыха популярны этой осенью в Зеленоградске, Сочи и Ханты-Мансийске. Об этом говорится в результатах исследования онлайн-сервиса для организации командировок "OneTwoTrip для бизнеса" (есть у ТАСС).

"Список российских городов, в которых этой осенью наиболее популярны bleisure-поездки (business leisure - деловые поездки, включающие в себя отдых - прим. ТАСС), возглавляет Зеленоградск: 62,5% от всех заказов, оформленных в небольшой приморский город в Калининградской области, захватывают выходные дни. На втором месте с долей 46,4% оказался Сочи, на третьем - Ханты-Мансийск (45,2%)", - рассказали эксперты.

Согласно исследованию, бизнес-туристы также часто задерживаются в Южно-Сахалинске (44,4%), Муроме (44,4%), Владивостоке (41,4%), Тобольске (41,1%), Горно-Алтайске (40%), Новороссийске (39,6%) и Геленджике (38%).

Самым популярным зарубежным городом для bleisure-поездок этой осенью стал Шэньчжэнь: доля заказов, включающих в себя выходные дни, составляет здесь 70,2%. "Интерес компаний к Китаю в целом растет, и задерживаться в стране на выходные сотрудники тоже стали чаще: в топе оказались также Пекин с долей 63,6%, Шанхай с 60,6% и Гуанчжоу с 55,7%. В десятку лидеров вошли и Тбилиси (доля - 61%), Дубай (56,7%), Ташкент (50,3%), Стамбул (44,4%), Алма-Ата (33,3%) и Минск (29,9%)", - сообщили в компании.

Руководитель сервиса "OneTwoTrip для бизнеса" Степан Мастрюков отметил, что тренд на подобные поездки в России растет. "Мы видим, что этой осенью компании довольно часто позволяют своим работникам задержаться в курортных локациях, например, Зеленоградске, Сочи и Дубае, где погода благоприятна для отдыха, или остаться на выходные в крупных мегаполисах вроде Шэньчжэня и Пекина, чтобы посвятить выходные изучению нового города", - констатировал он.

В ходе исследования сервис проанализировал бронирования отелей и билетов на все виды транспорта по внутрироссийским и зарубежным направлениям.