Минсельхоз Новосибирской области: треть аграриев завершила уборку урожая

Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составил 2 млн 881 тыс. тонн, сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Уборку урожая завершили 33% от всех участвующих в уборочной кампании аграриев Новосибирской области. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В конце сентября в Новосибирской области выпал первый снег, пришел резкий холод. В октябре в регионе продолжились заморозки, что вкупе со снегопадами затруднило уборочную кампанию.

"На 20 октября закончили уборку 91 организация, 225 крестьянско-фермерских хозяйств. Это 33% от всех участвующих в уборке", - сказал он.

Министр уточнил, что валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в регионе составляет 2 млн 881 тыс. тонн. Урожай убран с площади 1 млн 44 тыс. га, остается убрать еще порядка 160 тыс. га.

Ранее Шинделов сообщал, что потери урожая в отдельных районах Новосибирской области из-за погодных условий могут составить до 20-30%.

Сбор зерновых и зернобобовых в Новосибирской области в 2025 году ожидался на уровне предыдущего года - 2,4 млн т. Область входит в тройку ведущих сельскохозяйственных регионов Сибири.