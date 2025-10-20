Эксперт Маслюк: связь в городах ЛНР восстанавливают гражданские и военные

Благодаря совместной работе была восстановлена связь и цифровое телевизионное вещание в населенных пунктах, включая, в частности, Северодонецк, сообщил инженер Луганской телефонной компании

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Регулярное восстановление телекоммуникационной инфраструктуры, поврежденной в результате атак со стороны ВСУ, в прифронтовых населенных пунктах Луганской Народной Республики обеспечивают инженеры местных компаний и военные связисты благодаря совместной работе. Об этом сообщил журналистам инженер Луганской телефонной компании Алексей Маслюк.

"Участие военных связистов для нас важно. Потому что во всем мы стыкуемся, согласовываемся с ними. К примеру, возникает какая-либо неисправность, мы тут же созваниваемся с военной комендатурой связи, организовываем вместе поиск неисправности и совместным расчетом уже выезжаем на устранение этой неисправности. Помощь военных связистов ощущается везде", - пояснил Маслюк.

По его словам, благодаря такой совместной работе была восстановлена связь и цифровое телевизионное вещание в населенных пунктах, включая Северодонецк, Рубежное и Кременную. Он отметил, что помощь военных связистов является разносторонней: они не только помогают в настройке сложного цифрового оборудования, но и обеспечивают охрану объектов связи на передовой, ежесуточно отражая многочисленные атаки беспилотников.