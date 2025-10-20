Эксперт Маслюк: на объектах связи в ЛНР ежедневно отражают до шести атак БПЛА

Охрана объектов на вышках сотовой связи стала критически важным направлением работы, сообщил инженер Луганской телефонной компании

ЛУГАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Военные связисты ежедневно отражают до шести атак беспилотников на телекоммуникационную инфраструктуру на территории Луганской Народной Республики, обеспечивая ее работоспособность. Об этом сообщил журналистам инженер Луганской телефонной компании (ЛТК) Алексей Маслюк.

"Очень весомый вклад - охрана объектов на вышках сотовой связи. Там военные специалисты связи, они не только помогают в настройке оборудования, но еще и в охране объектов. Порой за сутки 5-6 атак беспилотников отражают, еще и после этого восстанавливают нам оборудование", - заявил Маслюк.

По его словам, охрана объектов на вышках сотовой связи стала критически важным направлением работы. Специалист отметил, что противник использует для атак различные типы беспилотников, в том числе самолетного типа. Без постоянной защиты военных связистов, подчеркнул он, поддержание стабильной работы телекоммуникаций в регионе было бы невозможным.