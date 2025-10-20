Более 80% котельных "Примтеплоэнерго" приступили к подаче тепла

Все объекты своевременно подготовлены к прохождению отопительного сезона, сообщил генеральный директор краевого предприятия Вячеслав Бабич

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Отопление на объекты соцкультбыта и в жилой фонд на территории Приморского края подают 494 котельные "Примтеплоэнерго". Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту отопительного периода и подведению итогов ремонтной кампании коммунального хозяйства в регионе, сообщил генеральный директор краевого предприятия Вячеслав Бабич.

"Сегодня к теплу будут подключены абоненты Партизанского муниципального округа и объекты соцкультбыта в Находкинском городском округе. Отопление на объекты соцкультбыта и в жилой фонд на территории Приморского края подают 494 котельные "Примтеплоэнерго". С 22 по 27 октября отопительный сезон начнется в населенных пунктах Хасанского муниципального округа. До 31 октября подключим жилой фонд Находкинского городского округа", - сказал он.

Тепло подается в Арсеньевском, Артемовском, Лесозаводском, Дальнереченском, Владивостокском, Дальнегорском, Партизанском городских округах. Теплоснабжением обеспечены абоненты Арсеньевского, Яковлевского, Кавалеровского, Пожарского, Кировского, Красноармейского, Ольгинского, Дальнереченского, Пограничного, Надеждинского, Михайловского, Ханкайского, Спасского, Черниговского, Анучинского, Чугуевского, Лазовского, Шкотовского, Октябрьского, Пограничного и Хорольского муниципальных округов.

По его словам, запуск котельных проходит в штатном режиме, в соответствии с распоряжениями глав муниципалитетов. Бабич уточнил, что все объекты своевременно подготовлены к прохождению отопительного сезона, запасы топлива сформированы в полном объеме.