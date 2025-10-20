Родственника одного из исполнителей теракта в "Крокусе" заочно арестовали

Фигуранта также объявили в международный розыск

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Суд в Москве санкционировал заочный арест родственника одного из четырех исполнителей теракта в концертном зале "Крокус сити холл", скрывшегося от правоохранителей боевика внесли в перечень террористов в РФ и вновь объявили в розыск. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС документах, фигурант также объявлен и в международный розыск.

"Переобъявлен [в розыск], ранее разыскивался по статье УК, место рождения: Республика Таджикистан, дата рождения: 13 мая 1996 года", - сказано в материалах дела. В данных об особых приметах фигуранта в документах также отмечено, что обвиняемый российскими следователями боевик переобъявлен МВД в розыск "с мерой пресечения". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию, а также заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений террористической направленности, следует из материалов.