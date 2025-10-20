Москва выделит около 1,3 трлн рублей на обновление городского транспорта

Также в рамках масштабной программы развития Центрального транспортного узла к 2030 году появятся новые маршруты, а интервалы движения поездов значительно сократятся

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют направить около 1,3 трлн рублей на развитие городского транспорта в 2026 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В столице развиваются все виды городского транспорта, и они максимально интегрированы друг с другом. Общий объем расходов на развитие транспортной системы Москвы в 2026 году составит около 1,3 трлн рублей", - написал мэр.

По его словам, в ближайшие три года в столице планируется ввести в эксплуатацию 26,9 км линий, 13 станций и 1 электродепо метрополитена. "На карте появится новая Рублево-Архангельская линия, введем первый участок Бирюлевской ветки и станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской. Также продолжим строительство южного участка Троицкой линии, станций "Южный порт" Люблинско-Дмитровской и "Достоевская" Кольцевой линии", - добавил мэр.

Кроме того, в рамках масштабной программы развития Центрального транспортного узла к 2030 году появятся новые маршруты, а интервалы движения поездов значительно сократятся. Будут приобретаться дополнительные электробусы, автобусы, трамваи, вагоны метро нового поколения и поезда для маршрутов пригородного железнодорожного сообщения, электроскутеры для городского проката. Также продолжится строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Собянин добавил, что власти Москвы продолжат развивать беспилотные технологии на транспорте. К концу следующего года в городе будут курсировать уже 15 беспилотных трамваев, будет запущен первый беспилотный поезд в метро. До конца 2030 года планируется две трети парка трамваев сделать беспилотным. Кроме того, в 2026 году будет запущен четвертый маршрут столичного речного трамвая "Киевский - Лужники".