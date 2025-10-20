В Москве фиксируют резкий рост числа обращений из-за тревоги о вальдшнепах

По словам эксперта природоохранного ведомства Сергея Бурмистрова, у птиц период миграции и некоторые особи вынуждены делать остановки в городской среде

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Резкий рост числа обращений жителей, нашедших в городе раненных либо просто уставших вальдшнепов, зафиксирован на горячей линии правительства Москвы. Об этом сообщил ТАСС начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

"В октябре раненых вальдшнепов горожане находили на ряде улиц в центре столицы, на Минской улице в ЗАО, проспекте Невельского в ЮВАО и в Новой Москве. После получения обращений специалисты незамедлительно выезжают на место происшествия, чтобы оценить ситуацию с профессиональной точки зрения. Всех пострадавших птиц передали на лечение", - сказал Бурмистров.

По словам эксперта природоохранного ведомства, только за прошедшее воскресенье от жителей столицы поступило около 15 обращений. Он подчеркнул, что вальдшнепы занесены в Красную книгу столицы под первой категорией редкости. Сейчас у них период миграции, во время которого пернатым предстоит преодолеть тысячи км из центрального и более северных регионов России в теплые страны. Некоторые особи вынуждены делать остановки в городской среде.

"Если лесной гость замер под кустом или у строения, сохраняет естественную позу, реагирует на приближение человека - закрывает глаза, замирает еще сильнее - и не имеет видимых повреждений, то трогать его не нужно. Он просто отдыхает после полета. Набравшись сил, он продолжит свое путешествие в теплые края", - добавил специалист.

Если же птица находится в опасной зоне, например, рядом с дорогой, можно аккуратно перенести ее в ближайший парк или лесополосу. При видимых травмах или отсутствии подвижности следует звонить на на горячую линию правительства Москвы: +7 495 777 -77 -77.