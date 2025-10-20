РБК: Росстат описал среднестатистического россиянина

Средний рост мужчин с учетом всех возрастов составил 162,9 см, женщин - 159,5 см

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Средний возраст жителя России составил 41 год, при этом средний возраст мужчин - 38 лет, женщин - 43 года. В населении страны количество женщин традиционно превосходит количество мужчин (54% против 46%), сообщил РБК со ссылкой на данные службы за 2024 год.

Отмечается, что реальные денежные доходы россиян в 2024 году по сравнению с 2023 годом увеличились на 8,4%. Заработная плата выросла на 19% и составила 89 069 рублей Среднестатистический занятый - это женщина с высшим образованием, работающая в торговле и зарабатывающая в среднем 84 199 рублей.

Большинство населения России проводит свободное время за просмотром телепередач и фильмов (77,9%), общение с друзьями предпочитает 70,6% опрошенных, половина населения (50,2%) проводит свободное время за компьютером, планшетом и телефоном, 34% читают книги, журналы и газеты, 24,5% занимаются хобби. Почти все пользуются интернетом (88,9%).

По данным Росстата, средний рост мужчин в России с учетом всех возрастов составил 162,9 см, женщин - 159,5 см. Средний вес мужчин - 74,1 кг, женщин - 67,0 кг. В официальном браке за 2024 год состояли 63% мужчин и 54% женщин.

По итогам 2024 года почти половина семей (49,3%) имеют легковой автомобиль. В городах проживают 75% населения, в селах - 25%. Среди всех граждан, проживающих в отдельных квартирах, 42% живут в двухкомнатных квартирах.