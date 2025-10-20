Во Владивостоке планируется заменить более 25 км теплосетей

Реализация комплексной программы модернизации ЖКХ необходима, сообщил заместитель главы администрации города Роман Чернявский

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Около 30 км изношенных тепловых сетей во Владивостоке планируется ежегодно заменять на новые. Об этом на пресс-конференции ТАСС, посвященной старту отопительного периода и подведению итогов ремонтной кампании коммунального хозяйства в регионе, сообщил заместитель главы администрации Владивостока Роман Чернявский.

"Во Владивостоке около 75-80% сетей нужно смотреть и менять, но моментально мы тоже их не сможем поменять. Поэтому мы сделаем график на ближайшие три года. У нас есть плановая замена. И от 20 до 30 километров ежегодно в плане у нас стоит замена тепловых сетей. Мы сейчас говорим и про сети Приморской ДГК (Дальневосточная генерирующая компания - прим. ТАСС), "Примтеплоэнерго" и ФПС. Город у нас большой: от пригорода до островных территорий. Хочу еще раз заверить, что мы контролируем всю ситуацию на данный момент и прекрасно понимаем, что происходит в городе", - сказал он.

Чернявский подчеркнул, что реализация комплексной программы модернизации ЖКХ необходима. "Мы прекрасно пониманием, что бюджет Владивостока нерезиновый. И, безусловно, часть ЖКХ нуждается в серьезной модернизации. Ежегодно на бюджетной комиссии мы поднимаем вопросы, разбираем их. Могу сказать, что нам больше всего денег выделяют, и мы четко пониманием, куда их надо тратить. В этом году Константин Владимирович поддержал нас, выделил 51 млн на проектирование тепловых сетей. Правительство края нас тоже поддержало, выделяет сейчас 51 млн рублей также, чтобы мы сделали проектирование. Тем самым, как только у нас появляются четкие, понятные проекты, прошедшие государственную экспертизу, у нас появляется возможность заходить за федеральными средствами и, безусловно, за краевыми", - указал он.

Генеральный директор краевого предприятия "Примтеплоэнерго" Вячеслав Бабич рассказал, что в прошлом году на замену теплосетей выделили 300 миллионов рублей, а в настоящее время готовится сметная документация для прохождения госэкспертизы, чтобы для городского округа в следующем году выделили такую же сумму. "Планируются ремонтные программы в районе 600 миллионов рублей, согласно нашему тарифу. Мы планируем заменить около 30 километров тепловых сетей. Нам уже второй год подряд выделяются денежные средства, спасибо правительству Приморского края", - сказал Бабич.