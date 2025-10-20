Победы в конкурсах мастерства будут учитывать при ГИА в колледжах

Реализацией поручения займется Министерство просвещения России

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил учитывать достижения победителей всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в качестве результатов демонстрационного экзамена при государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов колледжей. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Достижения победителей и призеров всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству должны быть учтены в качестве результатов демонстрационного экзамена при государственной итоговой аттестации учащихся техникумов и колледжей. Поручение о доработке порядка проведения итоговой аттестации дал председатель правительства Михаил Мишустин по итогам встречи с победителями и призерами национальных чемпионатов профессионального мастерства и конкурса "Мастер года", - говорится в сообщении.

Реализацией поручения займется Министерство просвещения России.

Инициатором идеи об учете достижений призеров и победителей конкурса стал студент 4-го курса Политехнического колледжа им. Н. Н. Годовикова Александр Малахов. "[Идея] нашла поддержку у председателя правительства. По словам Михаила Мишустина, это послужит стимулом к получению студентами новых знаний и умений", - добавили в кабмине.

Интеграция образовательных программ

"Еще одна инициатива, которая обсуждалась в ходе встречи, касалась интеграции программ высшего образования с образовательными программами среднего профессионального образования. Она также нашла отражение в поручениях председателя правительства. Проработкой этого вопроса займутся Минпросвещения и Минобрнауки", - продолжили в пресс-службе.

Мишустин в ходе обсуждения этого предложения подчеркнул, что интеграция системы среднего профессионального образования и системы высшего образования естественна. "Надо подумать обязательно, как это сделать правильно. И обязательно подумаем, по каким специальностям можно это предполагать", - отметил тогда глава кабмина.

Встреча Мишустина с победителями и призерами чемпионатов, а также учащимися и директорами ведущих кластеров федерального проекта "Профессионалитет" состоялась 2 октября в рамках выставки "85 лет системе СПО: сила в мастерстве!"