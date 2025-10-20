Главе Находки в Приморье внесли представление из-за отсутствия тепла

Более чем в 30 детских садах и школах города подача теплоносителя не была обеспечена

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Прокуратура внесла главе Находкинского городского округа представление из-за отсутствия отопления в образовательных учреждениях. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Установлено, что более чем в 30 детских садах и школах города подача теплоносителя не была обеспечена, несмотря на наступление установленных сроков начала отопительного сезона. В помещениях 19 образовательных учреждений зафиксировано несоответствие температуры воздуха установленным санитарным нормам. Прокурор внес представление главе Находкинского городского округа", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отношении руководителей образовательных организаций инициировали возбуждение дел об административных нарушениях по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей), а также в отношении КГУП "Примтеплоэнерго" - по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Подчеркивается, что соблюдение прав детей и обеспечение надлежащих условий пребывания в учреждениях взят на контроль прокуратуры.