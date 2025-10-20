В РВИО предложили использовать исторические названия городов на Украине

В обществе отметили, что "в глорификации Российской империи" обвиняют российских императоров, русских писателей, поэтов, композиторов и других "нежелательных" с точки зрения украинской власти лиц

Редакция сайта ТАСС

Днепропетровск (украинское название - Днепр) © deniska_ua/ Shutterstock/ FOTODOM

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) предложил использовать исторические названия населенных пунктов на Украине, не принимая во внимание их переименования киевским режимом. Об этом говорится в тексте обращения, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Очередным преступлением киевского режима, посягающим на историческую память человечества, стала публикация т. н. "Украинским институтом национальной памяти" списков писателей, поэтов, художников, композиторов и исторических личностей, обвиняемых в "глорификации Российской империи". В этой связи члены научного совета РВИО предлагают для борьбы с продолжающимся курсом киевского режима на "десоветизацию" и "дерусификацию" использовать в общественном пространстве, СМИ, школах, книгоиздании, интернет-пространстве (включая карты) исключительно исторические географические и топонимические названия, не принимая во внимание их переименования киевским режимом", - говорится в обращении.

В РВИО отметили, что "в глорификации Российской империи" обвиняют российских императоров, всемирно известных русских писателей, поэтов, композиторов и литературных критиков, а также географов, военачальников и других "нежелательных" с точки зрения украинской власти лиц.

"Признавая важность народного волеизъявления и учитывая выявленные в результате проводившихся в 2015-2016 гг. на Украине социологических опросов предпочтений местных жителей относительно исторических названий их населенных пунктов, мы предлагаем в дальнейшем использовать следующие топонимы: "Днепр" - город Днепропетровск (основан в 1787 г. императрицей Екатериной II как Екатеринослав, в 1926 г. переименован в Днепропетровск); "Кропивницкий" - город Елизаветград (основан в 1752 г. по указу императрицы Елизаветы Петровны, в советское время - Зиновьевск, Кирово, Кировоград); "Переяславль" Киевской обл. - город Переяславль-Хмельницкий (1654 г. - здесь состоялась Переяславская рада, название с 1943 г.); "Вараш" Ровненской обл. - город Кузнецовск (основан в 1973 г., назван в честь советского разведчика Н. Кузнецова)", - предлагается в обращении. "Указанный список не является исчерпывающим, научный совет РВИО принимает предложения общественности для дальнейшей проработки и опубликования", - говорится там.