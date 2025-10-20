Тайфун "Фэншэнь" принесет шквалистый ветер в Центральный Вьетнам

Возможны сильные волны

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 20 октября. /ТАСС/. Тропический шторм "Фэншэнь", ставший двенадцатым в 2025 году тайфуном, вошедшим в акваторию Восточного (Южно-Китайского) моря, продолжит усиливаться в ближайшие дни по мере продвижения к центральной части Вьетнама. С таким предупреждением выступил Национальный центр гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама.

По его данным, в предстоящие дни зона воздействия тайфуна "Фэншэнь" охватит прибрежные воды провинций Тхыатхьен-Хюэ и Куангнгай. В этих районах возможны грозы, шквалистый ветер и сильные волны. На суше циркуляция тайфуна в сочетании с холодным воздушным фронтом приведет к затяжным и обильным осадкам на обширной территории центральной части Вьетнама в период с 22 по 27 октября. В отдельных районах возможны ливневые дожди, что создаст высокую угрозу внезапных паводков и оползней в горных местностях, предупреждают во вьетнамском гидрометцентре.

Национальный комитет по гражданской обороне Вьетнама направил срочные телеграммы властям на местах, призвав их внимательно отслеживать развитие ситуации с продвижением шторма, жестко контролировать выход судов в море, подготовить силы и средства для проведения спасательных работ, а также усилить информирование населения в целях их заблаговременной готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации.

Как сообщили ранее в Метеорологическом управлении КНР, тропический шторм "Фэншэнь" принесет 21-22 августа ливни и мощный ветер на юг китайского курортного острова Хайнань, после чего 22-23 октября шторм достигнет центральной части Вьетнама.