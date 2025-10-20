Пенкин заплатил 350 тыс. рублей за порванный матрас в отеле Новосибирска

Певец рассказал, что горничная всю ночь убирала гостиничный номер

Сергей Пенкин © Владимир Гердо/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 20 октября. /ТАСС/. Певцу Сергею Пенкину пришлось заплатить штраф в размере 350 тыс. рублей за порванный в отеле Новосибирска матрас. Об этом артист сам рассказал в Telegram-канале.

По словам Пенкина, после концерта он крепко уснул и не заметил, как порвал дорогой матрас, набитый перьями. "За секунду мой номер и я сам покрылись толстым слоем перьев. Пришлось вызывать горничную, которая всю ночь убирала гостиничный номер. Уже утром, после бессонной ночи я был вынужден заплатить отелю кругленькую сумму за причиненный ущерб - 350 тыс. рублей", - написал Пенкин.

Певец занесен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель голоса с неповторимым по своей широте диапазоном в четыре октавы. В его репертуаре более 200 песен, он дал свыше 5 тыс. концертов по всему миру.