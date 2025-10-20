На Чукотке аэроглиссеры начали пассажирские перевозки через Анадырский лиман

Из-за ледовой обстановки приняли решение завершить пассажирскую навигацию на теплоходах

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Теплоходная навигация через Анадырский лиман на Чукотке завершена из-за сложной ледовой обстановки, с 20 октября перевозка пассажиров осуществляется на аэроглиссерах, сообщили ТАСС в Анадырском морском порту.

"Из-за ледовой обстановки было принято решение завершить пассажирскую навигацию на теплоходах. Теперь рейсы до Угольных Копей и обратно будут выполняться на аэроглиссерах на воздушной подушке", - рассказали в порту.

Анадырь и поселок Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, разделяют воды Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, а летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и аэролодках. Новые аэроглиссеры закупаются для региона по поручению президента России Владимира Путина.