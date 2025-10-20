В городах Хакасии и в Красноярском крае продлили режим "черного неба"

При таком режиме предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице

КРАСНОЯРСК, 20 октября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим "черного неба", действовавший в Красноярске, Абакане и Черногорске до вечера 20 октября, продлен. Об этом сообщает Среднесибирское УГМС.

Режим НМУ был введен вечером 17 октября в Красноярске, Абакане, Черногорске и должен был действовать до вечера 20 октября.

"Информация о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) для гг. Абакана и Черногорска. С 19 часов (15:00 мск - прим. ТАСС) 20 октября 2025 до 19 часов (15:00 мск - прим. ТАСС) 21 октября 2025 на территории гг. Абакана и Черногорска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявлены НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По словам министра экологии Красноярского края Владимира Часовитина, режим НМУ также продлен и в Красноярске. "Режим НМУ в Красноярске продлен. По данным Среднесибирского УГМС, погодные условия не изменились, поэтому действие режима НМУ продлено до 01:00 22 октября (21:00 мск 21 октября - прим. ТАСС). Мероприятия по снижению выбросов необходимо продолжить", - сообщил Часовитин в своем Telegram-канале.

Синоптики Среднесибирского УГМС, прогнозируют 20 и 21 октября в Красноярске и Абакане теплую, безветренную погоду. Днем температура воздуха составит около плюс 7 - плюс 10 градусов.

При режиме "черного неба" предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.