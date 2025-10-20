В Латвии вновь предупредили о возможных сбоях GPS в воздушном пространстве

В диспетчерской службе отметили, что возможна "полная потеря связи или передача ошибочных показаний времени"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Авиадиспетчеры Латвии вновь сообщили о возможных сбоях в работе системы GPS в воздушном пространстве страны из-за помех в спутниковой навигационной системе. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской службе, отвечающей за авиационный трафик над страной.

"Возможны помехи в сигнале спутниковой системы GNSS, которые могут приводить к ненадежным или недоступным сигналам GPS в воздушном пространстве страны", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что ранее диспетчеры уже распространяли подобное предупреждение сроком действия до утра 21 октября. "Теперь предупреждение, доведенное до сведения всех пользователей воздушного пространства, продлено до 21 января будущего года", - заметил собеседник агентства.

Говоря о возможных сбоях GPS, он отметил, что возможна "полная потеря связи или передача ошибочных показаний времени". С чем могут быть связаны подобные сбои собеседник агентства не уточнил, напомнив при этом, что стандартные навигационные средства, в том числе первичная радиолокация, голосовая связь и системы захода на посадку работают в штатном режиме. "Летным экипажам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность и сообщать о помехах диспетчерам", - заключил собеседник агентства.