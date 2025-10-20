В Москве открылся пятый международный экспертный форум Россия - Ближний Восток

Мероприятие проходит с 20 по 22 октября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Юбилейный пятый международный экспертный форум Россия - Ближний Восток стартовал в Москве. Участники планируют обсудить устойчивые модели сотрудничества в Ближневосточном регионе, способные учитывать как общие тенденции его развития, так и основные вызовы, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходит с 20 по 22 октября в Москве и объединяет экспертов из академических и политических кругов из России, Турции, Ирака, Иордании, Ливана, Ирана, ОАЭ, Алжира, Египта, Ливии, Сирии и Кувейта.

Как отметил замглавы Института востоковедения РАН по научной работе Василий Кузнецов, экспертами были выделены "те проблемные узлы, которые в большей степени определяют и сегодняшнюю повестку дня в региональных процессах, и будущее региона на ближайшее время". "К ним относятся и роль внерегиональных акторов, и как минимум три субрегиональных кейса, таких как меняющаяся роль Ирана, проблема Палестины, и, конечно, ситуация в Сирии", - сказал он в приветственном слове участникам форума.

При этом Кузнецов обратил внимание, что, несмотря на восторженную реакцию в некоторых обществах на прошедший "саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе, в действительности он "не позволил решить ключевые проблемы Палестины, и те события, которые мир видел в последние дни, показывают, что сохраняется их нерешенность".