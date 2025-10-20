Балицкий раскрыл данные помощника военного комиссара города Запорожье

Речь идет об Андрее Якунине

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал данные помощника военного комиссара города Запорожье. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

"Очередной пособник нацистов - Якунин Андрей Алексеевич 1982 года рождения, проживает в городе Запорожье. По образованию - юрист, по призванию - помощник так называемого военного комиссара, пособник преступлений против мирного населения еще не освобожденного Запорожья", - написал губернатор.

В начале сентября Балицкий разместил данные сотрудника ТЦК Запорожья Вадима Хромова, а в августе - Алексея Романюка.