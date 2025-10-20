На конкурсе "Дальний Восток - Земля приключений" представили свыше 600 работ

Проект успешно развивается, и с каждым сезоном привлекает все больше участников, сообщил председатель жюри конкурса Евгений Сазонов

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 20 октября. /ТАСС/. Более 600 фильмов об уникальных туристических маршрутах Дальнего Востока и Арктики представили в новом сезоне Всероссийского конкурса "Дальний Восток - Земля приключений". Об этом на пресс-конференции, посвященной старту нового сезона конкурса, который направлен на продвижение туристической привлекательности регионов ДВ и Арктики, сообщил председатель жюри конкурса Евгений Сазонов.

"Дальний Восток и Арктика становятся все популярнее. Количество участников растет. В этом сезоне представлено уже 664 фильма об уникальных туристических маршрутах Дальнего Востока и Арктики. Это уже в три раза больше, чем в первом сезоне. Третий сезон еще не завершен, мы ждем новые работы, ожидаем интересные проекты, туристические маршруты. И, кстати, призываем всех участвовать, у кого есть что показать, чем похвалиться", - сказал он.

Сазонов отметил, что проект успешно развивается, и с каждым сезоном привлекает все больше участников. "С 2022 года мы действительно прошли очень большой путь и первоначально даже не знали, будет ли продолжение после первого сезона. Но оказалось, что участников много, работы интересные. И с каждым годом становится все интереснее. Причем работ так много, и такое большое желание возникло у товарищей из арктического региона, что мы захватили теперь туристические объекты и Арктики", - признался он.

"К основным номинации добавилась еще одна - "Арктическое путешествие". Через вот эти небольшие фильмы, наши путешествия мы как раз хотим показать, насколько интересно путешествие по Дальнему Востоку, насколько Дальний Восток и Арктика теперь интересны для того, чтобы люди отправились туда, испытали себя на прочность, увидели что-то новое, красивое и позволили другим тоже повторить их путь и тоже получить удовольствие, радость и поделиться продукцией с другими", - заключил Сазонов.

О конкурсе

Конкурс направлен на популяризацию уникальных природных достопримечательностей Дальнего Востока и Арктики России, а также на поддержку любителей активного отдыха и путешествий. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять короткометражный фильм длительностью до 8 минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и до 15 января 2026 года направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.