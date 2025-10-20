Опасна ли жареная картошка для здоровья?

Специалисты Центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ напоминают, что суточная норма потребления овощей для взрослого человека составляет 300–400 г. Картофель в этот объем не включен, поэтому может сложиться впечатление, что он вреден. Однако этот клубнеплод не входит в рекомендации по другой причине — из-за низкого содержания клетчатки и преобладания крахмала. Тем не менее он является источником витаминов, минералов и аминокислот, а также может быть полезен при заболеваниях ЖКТ и пациентам с подагрой. Кроме того, картофель — гипоаллергенный продукт, поэтому его можно есть детям с шести-восьми месяцев, беременным и кормящим женщинам. Исключать из рациона жареную картошку и картофель фри рекомендуется только тем, кто планирует снизить вес.

"Благодаря высокому содержанию крахмала картофель поставляет в организм значительное количество углеводов, а потому может стать отличным источником энергии, — подчеркивает врач-эндокринолог высшей категории Елена Сюракшина. — Белки, которые тоже содержатся в картофеле, обеспечивают организм четырнадцатью из двадцати необходимых аминокислот. Кроме того, в любом виде и при любой термической обработке этот корнеплод очень богат калием. Это минеральное вещество вносит свой вклад в борьбу с гипертонией благодаря тому, что способствует расширению сосудов". Эксперты Роскачества уточняют, что вредным картофель может быть при аллергии на него, гастрите, а также диабете и ожирении. С ними согласны специалисты Роспотребнадзора, которые подчеркивают, что при грамотно составленном рационе и разумном потреблении картофель полезен.

Причиной возникновения болезней, которые связывают с жареным картофелем, является избыточный вес, а не сам продукт, констатирует диетолог, эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Павел Баранов. Ожирение действительно влечет за собой ассоциированные проблемы со здоровьем, продолжает эксперт: "Это может быть и артериальная гипертензия (повышенное давление), и дислипидемия (нарушение холестеринового обмена), и развитие атеросклероза, когда стенки сосудов поражаются атеросклеротическими бляшками, и стеатоз ("жирная печень"), а также диабет второго типа, который может реализоваться при ожирении, особенно на фоне генетической предрасположенности".

Единственная опасность при потреблении картофеля в пищу — это использование масла, которое существенно повышает калорийность рациона. "Каждый 1 г масла — это 9,3 ккал, то есть в обычной столовой ложке масла, если там помещается 10 г, уже содержится почти 100 ккал, — поясняет эксперт. — Для примера: если мы зайдем в обычный ресторан и закажем там овощной салат, суп и горячее, то в этом приеме пищи мы употребим пять-семь столовых ложек масла, что по калорийности будет почти равнозначно целому бигмаку". Проблема масла заключается в том, что оно очень часто остается незамеченным, так как не имеет визуально понятного объема. Люди не придают ему значения и не понимают, что масло значительно "утяжеляет" порцию любой еды, говорит специалист.

"Исходя из этого, можно сделать вывод, что в самом по себе жареном картофеле ничего ужасного нет. Все всегда упирается в количество, которое мы съедаем. Даже холестерина, которого люди часто боятся, там также нет, поскольку холестерин — это животный компонент, а жареный картофель — это растительная пища, как и масло, в котором его чаще всего жарят. Не содержит жареный картофель и трансжиров, которые считаются вредными. Сам по себе картофель имеет низкую калорийность, поэтому употреблять его можно хоть ежедневно, если не жарить на масле. Картофель можно запекать, приготовить в аэрогриле и просто потушить на воде. Подойдет любой способ без масла. Тогда это будет вполне диетический продукт хоть для повседневного потребления. Если же вы жарите картофель на масле, то принимайте во внимание то, что его энергетическая ценность вследствие этого существенно возрастает", — заключает эндокринолог.