От перелета в Баку отказались 43 пассажира выкатившегося за пределы ВПП в Пулково самолета

Всего на борту находились 155 человек и 7 членов экипажа
09:09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. От перелета в Баку отказались 43 пассажира рейса, который экстренно сел в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). Всего на борту находились 155 человек и 7 членов экипажа, сообщает Росавиация.

"Авиакомпания AZAL направила в Санкт-Петербург резервный самолет. В 09:43 мск с 112 пассажирами (остальные от перелета отказались) на борту он вылетел из Пулково в Баку", - говорится в сообщении. 

