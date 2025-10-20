Поставщик продукции, которой отравились 89 человек, готов выплатить компенсации

В торговой сети отметили, что готовы решить вопросы "быстро, с уважением и максимальным вниманием к каждому обращению"

УЛАН-УДЭ, 20 октября. /ТАСС/. Компания "Восток" - поставщик продукции в магазины "Николаевский" в Улан-Удэ, где отравились 89 человек, готова выплачивать компенсации пострадавшим в досудебном порядке. Об этом сообщается в Telegram-канале сети магазинов "Николаевский".

"ООО "Восток" заключило договор со специалистом в области урегулирования споров, руководителем Центра медиации Торгово-промышленной палаты Бурятии Светланой Тоневицкой, которая будет решать вопрос о компенсационных выплатах в рамках закона", - говорится в сообщении.

В торговой сети отметили, что готовы решить все вопросы "быстро, с уважением и максимальным вниманием к каждому обращению". "Мы осознаем сложность ситуации и намерены оказывать всяческое содействие быстрому и мирному урегулированию возникшей ситуации", - говорится в сообщении.

Всего, по состоянию на утро 20 октября, к медикам с жалобами на симптомы острой кишечной инфекции обратились 89 человек, из них 49 детей. Госпитализированы 55 человек, из них 34 - дети. У 11 пациентов подтвержден сальмонеллез, один пострадавший в реанимации. Ранее в Минздраве региона сообщали, что большинство пациентов незадолго до появления симптомов ели шаурму и онигири.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции коммерческой организации, откуда продукты питания поставлялись на прилавки магазинов. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

"В настоящее время продолжается комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление полной картины произошедшего. Проводятся допросы свидетелей, изъятие документов, получение образцов для проведения экспертиз и исследований. Решается вопрос об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения", - сообщили в СУ СК по Бурятии.