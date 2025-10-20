Статья

Что еще неизвестно об убийстве Кеннеди: взгляд из СССР

Россия передала США 350 страниц документов о загадочном "преступлении века", которые и сама опубликует в ноябре

14 октября посол России Александр Дарчиев вручил члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне сборник архивных документов о советском вкладе в расследование убийства американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди. В их числе — шифротелеграммы посла СССР в США Анатолия Добрынина, письма генерального прокурора США Роберта Кеннеди и анкета самого преступника Ли Харви Освальда, заполненная при получении визы в Советский Союз. Эта коллекция уникальна не только по содержанию, но и исторической судьбе: США предпринимали попытку получить доступ к документам еще в прошлом веке, но тогда получили отказ.

Последнее слово не сказано

В наши дни американцы выразили интерес еще раз. С российской стороны его поддержали участники редколлегии сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения": ученые отыскали в архивах около сотни документов о реакции СССР на убийство президента США. Как и все, что касается этого преступления, речь идет о чувствительной информации. На протяжении десятилетий архивные данные о преступлении скрупулезно изучаются на предмет подлогов. Российские "документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они были переданы", радуется конгрессвумен Луна.

Член Палаты представителей от Флориды Анна Паулина Луна входит в сплоченное ядро близких сторонников Дональда Трампа. Рассекречивание документов об убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и проповедника Мартина Лютера Кинга — часть предвыборных обещаний действующего президента. По его распоряжению еще в феврале ФБР идентифицировало около 2 400 не предававшихся огласке свидетельств, имеющих отношение к смерти Кеннеди-старшего, и в марте они были опубликованы на 80 тыс. страниц текста. И тем не менее это, судя по всему, еще не все.

Еще в 1992 году Конгресс принял закон, обязывающий в течение 25 лет обнародовать все, что известно о гибели Кеннеди. Однако, когда срок истек в 2017 году, часть файлов оставалась под грифом "секретно". Юридически это объяснялось соображениями национальной безопасности, что имело свою цену: подстегивало фантазию конспирологов. Дональд Трамп предал огласке большую часть того, что посчитали за лучшее скрыть восемь лет назад, но сообщений о публикации и 100% материалов, имеющих отношение к делу, так и не последовало.

Под прицелом — президент США

Обнародованные США в марте 2025 года новые "файлы Кеннеди" не смогли произвести сенсации: в основном они лишь уточняли обстоятельства дела. Тем не менее и это представляет интерес. Широкой публике предъявили доказательства слежки, установленной американскими спецслужбами за убийцей Кеннеди Ли Харви Освальдом. В общих чертах это и ранее не подвергалось сомнению, но историки не подозревали, насколько интерес к нему был детальным. Как оказалось, ЦРУ не спускало с неуравновешенного левого радикала глаз и даже командировало агентов в Мексику, куда за шесть недель до преступления Освальд отправился с целью получения кубинской визы. В популярной литературе распространялись сведения, будто бы там он публично похвалялся намерением расправиться с Кеннеди. Но доказательств, что ЦРУ узнало об этом, но умыло руки, так и не нашлось.

23 марта 2025 года президента США попросили ответить на два вопроса, один из которых — "кто убил Кеннеди", а второй — какого нынешний глава государства мнения о рассекреченных документах. Трамп подтвердил, что верит в виновность Ли Харви Освальда, но тут же перешел в контратаку: "Может быть, ему помогал кто-нибудь?" Это вопрос, который задают некоторые сторонники президента, — теории заговора популярны среди правых. Опубликованные недавно документы оставили их, правда, в разочаровании: не смогли ни развеять подозрения, ни подкрепить их или, например, породить новые. Это признает и сам Трамп. На второй вопрос он ответил так: "Я думаю, что эти бумаги оказались немного невпечатляющими, что, может быть, как раз и к лучшему". Как знать?

Кеннеди: приквел к убийству

Могут ли документы из Советского Союза поколебать сложившуюся картину убийства Кеннеди в ноябре 1963 года? Теоретически да: с 1959 по 1962 год преступник, бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, являлся жителем СССР. В нашу страну он прибыл, проникнутый идеями коммунизма, в надежде получить советский паспорт. Освальду нашли в Советском Союзе работу, а сам он отыскал себе девушку. Идиллия продлилась до того момента, пока неуравновешенный американец не заскучал. Посчитав жизнь в советской Белоруссии пресной, хотя и обеспеченной (американцу платили 700 рублей в месяц при средней ставке 140 рублей), американец изъявил желание возвратиться на родину вместе со своей советской супругой. До рокового выстрела оставалось всего 17 месяцев.

Чрезвычайно смущенные этим совпадением, советские власти сделали все от них зависящее, чтобы убедить американцев в своей непричастности. Основные документы, касавшиеся пребывания Освальда в Советском Союзе, тогда же были переданы США. Однако многое до сих пор оставалось за кадром. К примеру, психиатрическая экспертиза будущего убийцы. От советских властей не укрылось эмоционально нестабильное состояние американского гостя. Но какие при этом симптомы были выявлены? И правда ли, что его навыков не хватило бы для точного выстрела? Это вопросы, исчерпывающего ответа на которые не дают уже опубликованные американские файлы — требуется нечто большее. Тем не менее в 1964 году специальная комиссия под руководством председателя Верховного суда Эрла Уоррена на официальном уровне исключила причастность СССР к убийству президента.

Ли или не Ли?

Список претензий к официальной версии убийства Кеннеди уже много десятилетий остается неизменным: слишком быстрая поимка преступника, устаревшее оружие, не подходившее для точных выстрелов, и быстрое уничтожение части доказательств: сразу же вслед за происшествием лимузин Кеннеди тщательно вымыли. Интересно, что новыми красками эти странности заиграли уже в наши дни не без воздействия информации из бывшего СССР. В 1990-е и 2000-е интервью дали сослуживцы Освальда по работе на Минском радиозаводе. По их мнению, Освальд не годился на роль преступника: нерешительный и вялый.

Среди тех, кто ставил под сомнение причастность американца к терроризму, — историческая фигура: председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, в 1960-е брошенный на ответственную работу по обучению Освальда русскому языку. Шушкевич запомнил Освальда "плохим слесарем", но старательным студентом и при этом человеком совершенно не способным на убийство. Другой приятель американца, Леонид Цагойко, вспоминал анекдотическую историю об охоте на зайцев, когда якобы Освальд не справился с выстрелом и едва не угодил в человека. Как такой мог убить Кеннеди?

Впрочем, в истории известно достаточно случаев, когда и неподготовленные стрелки оказывались способными на совершение самых тяжких преступлений. Среди таких — сербский националист Гаврило Принцип, выстрел которого в престолонаследника Австро-Венгрии предоставил повод к началу Первой мировой войны. К своему преступлению Принцип готовился в спешке и серьезного опыта с оружием не имел. Это не спасло Европу от кровопролития: в критические мгновения орудием истории может стать каждый.

