Что еще неизвестно об убийстве Кеннеди: взгляд из СССР

Россия передала США 350 страниц документов о загадочном "преступлении века", которые и сама опубликует в ноябре
Редакция сайта ТАСС
12:30

Джон Кеннеди

© Evening Standard/ Hulton Archive/ Getty Images

14 октября посол России Александр Дарчиев вручил члену Палаты представителей Конгресса США Анне Паулине Луне сборник архивных документов о советском вкладе в расследование убийства американского президента Джона Фицджеральда Кеннеди. В их числе — шифротелеграммы посла СССР в США Анатолия Добрынина, письма генерального прокурора США Роберта Кеннеди и анкета самого преступника Ли Харви Освальда, заполненная при получении визы в Советский Союз. Эта коллекция уникальна не только по содержанию, но и исторической судьбе: США предпринимали попытку получить доступ к документам еще в прошлом веке, но тогда получили отказ.

Последнее слово не сказано

В наши дни американцы выразили интерес еще раз. С российской стороны его поддержали участники редколлегии сборника "Убийство Кеннеди и советско-американские отношения": ученые отыскали в архивах около сотни документов о реакции СССР на убийство президента США. Как и все, что касается этого преступления, речь идет о чувствительной информации. На протяжении десятилетий архивные данные о преступлении скрупулезно изучаются на предмет подлогов. Российские "документы не подвергались изменениям, редактуре или вмешательству и опубликованы в том виде, в котором они были переданы", радуется конгрессвумен Луна.

Член Палаты представителей от Флориды Анна Паулина Луна входит в сплоченное ядро близких сторонников Дональда Трампа. Рассекречивание документов об убийствах Джона Кеннеди, его брата Роберта и проповедника Мартина Лютера Кинга — часть предвыборных обещаний действующего президента. По его распоряжению еще в феврале ФБР идентифицировало около 2 400 не предававшихся огласке свидетельств, имеющих отношение к смерти Кеннеди-старшего, и в марте они были опубликованы на 80 тыс. страниц текста. И тем не менее это, судя по всему, еще не все.

Джон Кеннеди (слева) за несколько минут до убийства

© Walt Cisco, Dallas Morning News/ Public domain via Wikimedia Commons

Еще в 1992 году Конгресс принял закон, обязывающий в течение 25 лет обнародовать все, что известно о гибели Кеннеди. Однако, когда срок истек в 2017 году, часть файлов оставалась под грифом "секретно". Юридически это объяснялось соображениями национальной безопасности, что имело свою цену: подстегивало фантазию конспирологов. Дональд Трамп предал огласке большую часть того, что посчитали за лучшее скрыть восемь лет назад, но сообщений о публикации и 100% материалов, имеющих отношение к делу, так и не последовало.

Под прицелом — президент США

Обнародованные США в марте 2025 года новые "файлы Кеннеди" не смогли произвести сенсации: в основном они лишь уточняли обстоятельства дела. Тем не менее и это представляет интерес. Широкой публике предъявили доказательства слежки, установленной американскими спецслужбами за убийцей Кеннеди Ли Харви Освальдом. В общих чертах это и ранее не подвергалось сомнению, но историки не подозревали, насколько интерес к нему был детальным. Как оказалось, ЦРУ не спускало с неуравновешенного левого радикала глаз и даже командировало агентов в Мексику, куда за шесть недель до преступления Освальд отправился с целью получения кубинской визы. В популярной литературе распространялись сведения, будто бы там он публично похвалялся намерением расправиться с Кеннеди. Но доказательств, что ЦРУ узнало об этом, но умыло руки, так и не нашлось.

23 марта 2025 года президента США попросили ответить на два вопроса, один из которых — "кто убил Кеннеди", а второй — какого нынешний глава государства мнения о рассекреченных документах. Трамп подтвердил, что верит в виновность Ли Харви Освальда, но тут же перешел в контратаку: "Может быть, ему помогал кто-нибудь?" Это вопрос, который задают некоторые сторонники президента, — теории заговора популярны среди правых. Опубликованные недавно документы оставили их, правда, в разочаровании: не смогли ни развеять подозрения, ни подкрепить их или, например, породить новые. Это признает и сам Трамп. На второй вопрос он ответил так: "Я думаю, что эти бумаги оказались немного невпечатляющими, что, может быть, как раз и к лучшему". Как знать?

Кеннеди: приквел к убийству

Могут ли документы из Советского Союза поколебать сложившуюся картину убийства Кеннеди в ноябре 1963 года? Теоретически да: с 1959 по 1962 год преступник, бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, являлся жителем СССР. В нашу страну он прибыл, проникнутый идеями коммунизма, в надежде получить советский паспорт. Освальду нашли в Советском Союзе работу, а сам он отыскал себе девушку. Идиллия продлилась до того момента, пока неуравновешенный американец не заскучал. Посчитав жизнь в советской Белоруссии пресной, хотя и обеспеченной (американцу платили 700 рублей в месяц при средней ставке 140 рублей), американец изъявил желание возвратиться на родину вместе со своей советской супругой. До рокового выстрела оставалось всего 17 месяцев.

Ли Харви Освальд

© Dallas Police, Warren Commission/ Heritage Auction Gallery/ Public domain via Wikimedia Commons

Чрезвычайно смущенные этим совпадением, советские власти сделали все от них зависящее, чтобы убедить американцев в своей непричастности. Основные документы, касавшиеся пребывания Освальда в Советском Союзе, тогда же были переданы США. Однако многое до сих пор оставалось за кадром. К примеру, психиатрическая экспертиза будущего убийцы. От советских властей не укрылось эмоционально нестабильное состояние американского гостя. Но какие при этом симптомы были выявлены? И правда ли, что его навыков не хватило бы для точного выстрела? Это вопросы, исчерпывающего ответа на которые не дают уже опубликованные американские файлы — требуется нечто большее. Тем не менее в 1964 году специальная комиссия под руководством председателя Верховного суда Эрла Уоррена на официальном уровне исключила причастность СССР к убийству президента.

Ли или не Ли?

Список претензий к официальной версии убийства Кеннеди уже много десятилетий остается неизменным: слишком быстрая поимка преступника, устаревшее оружие, не подходившее для точных выстрелов, и быстрое уничтожение части доказательств: сразу же вслед за происшествием лимузин Кеннеди тщательно вымыли. Интересно, что новыми красками эти странности заиграли уже в наши дни не без воздействия информации из бывшего СССР. В 1990-е и 2000-е интервью дали сослуживцы Освальда по работе на Минском радиозаводе. По их мнению, Освальд не годился на роль преступника: нерешительный и вялый.

Среди тех, кто ставил под сомнение причастность американца к терроризму, — историческая фигура: председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич, в 1960-е брошенный на ответственную работу по обучению Освальда русскому языку. Шушкевич запомнил Освальда "плохим слесарем", но старательным студентом и при этом человеком совершенно не способным на убийство. Другой приятель американца, Леонид Цагойко, вспоминал анекдотическую историю об охоте на зайцев, когда якобы Освальд не справился с выстрелом и едва не угодил в человека. Как такой мог убить Кеннеди?

Впрочем, в истории известно достаточно случаев, когда и неподготовленные стрелки оказывались способными на совершение самых тяжких преступлений. Среди таких — сербский националист Гаврило Принцип, выстрел которого в престолонаследника Австро-Венгрии предоставил повод к началу Первой мировой войны. К своему преступлению Принцип готовился в спешке и серьезного опыта с оружием не имел. Это не спасло Европу от кровопролития: в критические мгновения орудием истории может стать каждый.

Игорь Гашков 