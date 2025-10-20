В Москве более 40% старшеклассников выбрали предпрофессиональное образование

В 2024-2025 учебном году около половины выпускников предпрофессиональных классов набрали на ЕГЭ более 220 баллов в сумме по трем предметам

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля учеников предпрофессиональных классов в столице в этом учебном году превысила 40% от общего числа старшеклассников. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Каждый третий стобалльник Москвы - выпускник предпрофессионального класса. Ребята помладше видят успехи бывших старшеклассников и тоже поступают в предпрофессиональные классы. В этом учебном году в них учатся уже около 47 тыс. школьников - это почти на 3 тыс. человек больше, чем в прошлом. Всего доля учеников предпрофклассов превысила 40% от общего числа старшеклассников", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она напомнила, что в 2024-2025 учебном году около половины выпускников предпрофессиональных классов набрали на ЕГЭ более 220 баллов в сумме по трем предметам. Среди ведущих вузов, в которые поступают выпускники предпрофклассов: Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Первый московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Ребята зачастую выбирают именно те вузы, в которых, еще учась в школе, занимались исследовательской деятельностью и командной работой. Разработка проектов под руководством университетских преподавателей - обязательная часть обучения в предпрофессиональных классах.

На сегодняшний день инженерные, медицинские, IТ-, предпринимательские, медиа- и психолого-педагогические классы открыты более чем в 70% школ города.