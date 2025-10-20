В Петербурге появится порядка 1 тыс. платных парковочных мест в декабре

При этом изначальная зона платного парковочного пространства расширена не будет, сообщил директор Городского центра управления парковками Санкт Петербурга Михаил Курдяев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Около 29 участков центральной планировочной зоны Санкт-Петербурга (Центрального района города) войдут в зону платной парковки в декабре, что создаст дополнительно порядка 1 тыс. парковочных мест. При этом изначальная зона платного парковочного пространства расширена не будет, так как новые участки являются улицами, которые ранее не использовались по ряду причин, сообщил директор Городского центра управления парковками Санкт Петербурга Михаил Курдяев.

"Если мы говорим про новые зоны, которые у нас в этом году стартуют в центральной планировочной зоне, это 29 улиц, 29 участков, которые по тем или иным причинам не вошли в зону платной парковки при ее проектировании и создании. <…> Мы в прошлом году запроектировали все эти участки и на данный момент вводим - порядка тысячи парковочных мест еще добавится. У нас они все расположены внутри зоны платной парковки, это никакие не новые районы, <…> это просто те улицы, которые либо были закрыты, либо ремонтировались, либо каким-то образом еще использовались. В этом году, в декабре, они будут работать штатно, так же, в принципе, как и все улицы вокруг", - сказал он.

Заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская в свою очередь подчеркнула, что пока расширение платной парковочной зоны не планируется и будет зависеть от того, как изменится спрос на платную парковку после введения дифференцированных тарифов. "На данный момент мы будем смотреть на то, как горожане и гости города будут реагировать на введение дифференцированного тарифа, насколько изменится востребованность платного парковочного пространства в четырех центральных районах. <…> И только после этой аналитики будем принимать решение о создании новых [платных] парковочных зон", - пояснила она.

С 15 октября дифференцированные тарифы на платную парковку ввели в четырех административных районах Санкт-Петербурга - Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. В рамках новой системы стоимость парковки зависит от уровня ее востребованности. При расчете размера оплаты применяется один из четырех коэффициентов загрузки (КЗ). При уровне загрузки менее 50% действует КЗ 1, при загрузке 50-70% - КЗ 2, при 70-85% - КЗ 3, при загрузке более 85% - КЗ 4. В зависимости от уровня загрузки стоимость для транспорта категории А и М варьируется от 50 до 180 рублей в час, для категории В - от 100 до 360 рублей в час. При этом все оформленные к настоящему времени парковочные разрешения действуют на прежних условиях.