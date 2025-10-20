В Магадане хотят перевести траты на ремонт школ на региональный уровень

Школы в регионе имеют соглашения с крупнейшими вузами страны, сообщил губернатор Сергей Носов

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Текущий ремонт школ в Магаданской области будут выполнять муниципалитеты. Такой подход в столице региона будет реализован уже с 2026 года, сообщил губернатор Сергей Носов на открытии второго потока программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ в гимназии им. Е. М. Примакова.

"Если в школе что-то сломалось, то должно быть восстановлено. Наша задача, чтобы руководитель школы, преподаватель, занимался образованием, чтобы у него не болела голова, что протекает крыша. Мы сегодня исследовали такой подход в системе образования и не только, и, правда, думаем с 2027 года, а по Магадану уже с 2026 года, переводить [эти траты] на региональный уровень", - сказал Носов.

Он добавил, что школы в регионе имеют соглашения с рядом крупнейшим вузов страны, в том числе с Первым медицинским университетом, МГИМО, Высшей школой экономики и другими. Всего в регионе 45 детских садов, 50 школ, шесть ссузов.