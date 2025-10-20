Минобрнауки: в вузах России обучаются более 414 тыс. иностранных студентов

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил расширение Россией зоны своего гуманитарного влияния

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Число иностранных студентов, обучающихся в университетах РФ, превышает 414 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский, слова которого приводятся в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

"В последние годы наша страна уверенно расширяет зону своего гуманитарного влияния, в том числе наращивая образовательное присутствие в мире. В российских университетах обучаются уже более 414 тыс. иностранных студентов", - приводятся в сообщении слова Могилевского.

Он добавил, что среди студентов-иностранцев немало творческих молодых людей, подробно рассказывающих в социальных сетях о своем личном опыте жизни и учебы в России. Это вызывает живой отклик у их аудитории, способствует росту узнаваемости российских университетов.

Могилевский напомнил, что Минобрнауки России традиционно поддерживает иностранных студентов-блогеров, и поблагодарил АНО "Национальные приоритеты" за идею проведения для них отдельного конкурса "Wow! Russia". "Уверен, что он привлечет к себе внимание и станет хорошим инструментом выявления талантов. Призываю всех студентов-иностранцев не упускать возможности и обязательно попробовать силы в отборе. Желаю вам удачи!", - проводятся его слова в сообщении АНО "Национальные приоритеты".

О конкурсе

Конкурс "Wow! Russia" проводится АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского университета дружбы народов (РУДН). Генеральный информационный партнер проекта - ТАСС. Конкурс реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

В рамках проекта участники создают медиаматериалы о своей жизни, учебе и культурных впечатлениях, публикуют их в социальных сетях на родном языке и делятся личным опытом получения образования в России.