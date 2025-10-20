В Подмосковье с начала года более 2,2 млн человек узнали свой ВИЧ-статус

Узнать свой статус можно в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Жители Московской области могут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус, с начала года такой возможностью воспользовались более 2,2 млн человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Регулярное прохождение тестирования на ВИЧ такая же забота о своем здоровье, как и диспансеризация. С начала года свой ВИЧ-статус проверили уже более 2,2 млн человек, что на 32,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что узнать ВИЧ-статус в Подмосковье можно бесплатно и анонимно. Это можно сделать в кабинете тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства или Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Также Центр по профилактике и борьбе со СПИДом проводит регулярные выезды мобильных медицинских комплексов.