Комитет ГД не поддержал увеличение в 40 раз штрафа для шумных водителей

Речь идет о повышении с 500 рублей до 20 тыс. рублей

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента отклонить законопроект о повышении штрафов с 500 рублей до 20 тыс. рублей за превышение водителями автомобилей и мотоциклов допустимого уровня шума.

Как отметил депутат Олег Иванинский, комитет в своем заключении на законопроект указывает на отсутствие в пояснительной записке обоснований для такого значительного увеличения штрафов. Кроме того, добавил он, указанные в законопроекте статьи Кодекса РФ об административных правонарушениях касаются не только автомобилей и мотоциклов, а также и воздушного и водного транспорта.

Законопроект был внесен группой депутатов от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцкий в ноябре 2024 года. Изменения предлагается внести в КоАП РФ.

"Законопроектом предлагается увеличить ответственность на граждан за эксплуатацию транспортных средств с превышением уровня шума и загрязняющих веществ, а также на должностных лиц за допуск таких средств к использованию. Так, в случае принятия законопроекта административный штраф на граждан составит 20 тыс. рублей (сейчас 500 рублей), на должностных лиц от 20 до 30 тыс. рублей (сейчас от 500 до 1 тыс. рублей), что будет существенным взысканием и будет отвечать актуальной ситуации в обществе", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, предлагаемый размер штрафов "отвечает запросам общества на комфортную городскую среду, соблюдение тишины и покоя граждан, снижение воздействия вреда от транспортных средств".