Около 200 детей из ДНР отдохнут в детских лагерях Тульской области

В регионе был осуществлен пилотный проект по восстановлению недействующего длительное время лагеря "Звездный, сообщил губернатор Дмитрий Миляев

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 200 детей из Донецкой Народной Республики, в частности, Мариуполя и Горловки, отдохнут в детских оздоровительных лагерях Тульской области до конца 2025 года. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

"В 2025 году в организациях детского отдыха региона мы приняли <...> 960 ребят Белгородской, Курской областей, городов Горловки и Мариуполя. До конца года будут приняты еще 200 детей из Мариуполя и Горловки", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре на тему "О развитии в Тульской области инфраструктуры в сфере образования и культуры".

Миляев добавил, что всего на территории Тульской области действуют 16 загородных оздоровительных лагерей. "Мы достаточно активно развиваем инфраструктуру детского отдыха, за три последних года капитальные вложения на эти цели составили более 1 млрд рублей", - отметил он.

Также губернатор добавил, что в регионе был осуществлен пилотный проект по государственно-частному партнерству по восстановлению недействующего длительное время лагеря "Звездный", в котором летом отдохнули 900 детей.