В Тамбове предложили изымать неиспользуемые участки для передачи льготникам

Глава региона Евгений Первышов поручил активизировать работу по выморочному имуществу, которое также можно передавать льготным категориям граждан

ТАМБОВ, 20 октября. /ТАСС/. Неиспользуемые земельные участки в Тамбовской области необходимо изымать в государственную и муниципальную собственность, чтобы в последующем передавать их льготным категориям граждан, в том числе многодетным семьям и участникам СВО, сказал глава региона Евгений Первышов в ходе еженедельного совещания в правительстве региона.

"У нас много земельных участков, которые ранее были нарезаны, предоставлены, но не используются. Если не используются, значит не нуждались, значит необходимо в рамках действующего законодательства возвращать эти земельные участки, перераспределять между теми, кому эта земля нужна, кто в ней действительно нуждается и будет строить. У нас огромная льготная очередь: это и многодетные семьи, и участники специальной военной операции", - сказал глава региона.

Кроме того, Первышов поручил активизировать работу по выморочному имуществу, которое в последующем также можно передавать льготным категориям граждан. По его мнению, это может дать "хороший результат", ведь такие дома и участки преимущественно расположены на уже освоенных территориях и обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

"Предоставлять земельные участки льготным категориям граждан без инженерной инфраструктуры мы не можем. Находить сейчас поля, нарезать там участки без дорог, без света, без газа, без воды - это абсолютно точно утопия. Ничего хорошего из этого не получается. Значит нужно искать другие решения", - сказал глава региона.

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства, которое определяет признаки неиспользования земли в населенных пунктах, на садовых и огородных участках. В дальнейшем эти признаки могут стать основанием ее изъятия. В частности, землю могут изъять, если на участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, нет признаков строительства в течение семи и более лет, либо более половины участка засорено отходами, а также предметами, не относящимися к использованию земли по прямому назначению.