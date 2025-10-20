В Петербурге определили около 2,5 тыс. парковочных мест для складирования снега

В зонах платной парковки для уборки будут работать 35 мобильных бригад, сообщил директор Городского центра управления парковками Михаил Курдяев

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Порядка 2,5 тыс. парковочных мест, расположенных в наименее востребованных местах, выделили в Санкт-Петербурге для краткосрочного складирования снега. Всего в зонах платной парковки для уборки снега будут работать 35 мобильных бригад, сообщил директор Городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Михаил Курдяев.

"Работа, которая касается уборки [от снега] зоны платной парковки совместно с комитетом по благоустройству [Санкт-Петербурга], она у нас ведется постоянно. <…> Комитет по благоустройству сформировал 35 мобильных бригад, которые будут работать в зоне платной парковки. Мы определили 2,5 тыс. парковочных мест для временного складирования снега. То есть в случае сброса снега с кровель, уборки дворов, уличной дорожной сети, есть возможность на очень короткий период времени складировать снег в зоне платной парковки на наименее востребованных местах для последующего его вывоза уже на снегоприемные пункты", - сказал он.

Курдяев подчеркнул, что при этом в городе будет вестись постоянный мониторинг уборки зоны платной парковки от снега, особенно уборки парковочных мест, предназначенных для автомобилей маломобильных граждан. "Все, что касается графика уборки, мы будем дублировать и в нашем приложении, и <…> размещать во всех возможных каналах связи. Будем постоянно мониторить зону платной парковки с точки зрения уборки, в первую очередь, мест для маломобильных граждан, где ни в коем случае нельзя складировать снег, <…> также и рядом с важными социально значимыми объектами - больницами, школами", - добавил он.