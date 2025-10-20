Жена Боярского прокомментировала слухи о завершении им карьеры

Он продолжает играть в театре, озвучивает мультфильмы и снимается в кино, заявила Лариса Луппиан

Михаил Боярский © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Михаил Боярский продолжает играть в театре, озвучивает мультфильмы и снимается в кино, рассказала ТАСС его жена, художественный руководитель Театра имени Ленсовета Лариса Луппиан в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в Telegram-каналах информацию о якобы завершении им театральной карьеры.

"30 числа у него спектакль "Театральный роман". Он на днях провел встречу со зрителями. Он снимается в кино, озвучивает мультфильмы, играет в театре в двух спектаклях, и пока это продолжается. Не знаю, откуда эти слухи взялись", - сказала Луппиан.

Творческая встреча Боярского прошла в Театре имени Ленсовета 18 октября. "Одна зрительница задала вопрос, и, видимо, не так поняла ответ. Она пожелала, чтобы он на стадионе выступал. Он говорит: "На стадионе я уже выступать не буду", - рассказала Луппиан.