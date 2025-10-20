В Петербурге доходы от тарифов на парковку могут пойти на гортранспорт

Одной из задач введения дифференцированного тарифа является снижение загруженности парковочных пространств, сообщила заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 октября. /ТАСС/. Дополнительные доходы бюджета Санкт-Петербурга от введения дифференцированного тарифа на парковку в четырех центральных районах города, предварительно, могут быть в том числе направлены на обновление парка общественного транспорта. Об этом сообщила заместитель председателя комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александра Бахмутская.

"Производился предварительный расчет дополнительных доходов бюджета Санкт-Петербурга от введения дифференцированного тарифа на парковочные места на уличной дорожной сети Санкт-Петербурга. Еще раз повторюсь, расчет был предварительным. <…> И мы сейчас можем констатировать, что у нас идут большие бюджетные расходы на обновление общественного транспорта - это и подвижной состав метрополитена, и строительство новых станций, и, безусловно, обновление подвижного состава городского наземного транспорта", - сказала она.

Бахмутская уточнила, что более точные показатели дополнительных доходов бюджета города от введения новой тарифной системы можно будет рассчитать уже после месяца ее использования. "Тогда можно будет подвести уже какие-то итоги первого месяца дифференцированной платы. <…> Все цифры по обновлению комитет по транспорту [Санкт-Петербурга] регулярно публикует в своих телеграм-каналах, в новостных лентах на сайте", - добавила она.

Кроме того, Бахмутская отметила, что одной из задач введения дифференцированного тарифа на оплату парковки является и снижение загруженности парковочных пространств. "Нам бы не хотелось, чтобы уровень загрузки парковочного пространства превышал 70-85%. То есть количество улиц и парковочных мест с коэффициентом с КЗ-4 [коэффициент загруженности] должно быть минимизировано. Соответственно, большая часть парковочных мест должна находиться в зоне КЗ-1 - КЗ-3", - сказала она.

С 15 октября дифференцированные тарифы на платную парковку ввели в четырех административных районах Санкт-Петербурга - Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском. В рамках новой системы стоимость парковки зависит от уровня ее востребованности. При расчете размера оплаты применяется один из четырех коэффициентов загрузки (КЗ). При уровне загрузки менее 50% действует КЗ-1, при загрузке 50-70% - КЗ-2, при 70-85% - КЗ-3, при загрузке более 85% - КЗ-4. В зависимости от уровня загрузки стоимость для транспорта категории А и М варьируется от 50 до 180 рублей в час, для категории Б - от 100 до 360 рублей в час. При этом все оформленные к настоящему времени парковочные разрешения действуют на прежних условиях.