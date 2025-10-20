За привлечение детей к диверсиям могут ввести пожизненное заключение

Также предлагается отменить сроки давности для преступлений подобной направленности

Редакция сайта ТАСС

© Максим Чурусов/ ТАСС

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Об этом журналистам сообщила вице-спикер палаты парламента Ирина Яровая.

"Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - сказала депутат.

Депутаты Госдумы разработали законопроект о противодействии диверсиям, которым в том числе предлагается отменить сроки давности для преступлений диверсионной направленности, добавила вице-спикер палаты парламента.

"Отменяются сроки давности для всех преступлений диверсионной направленности, что будет означать главное - неотвратимость наказания за такие опасные преступления", - отметила Яровая.

Группа из 419 депутатов во главе с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным внесла на рассмотрение палаты парламента соответствующий законопроект. Документ размещен в думской электронной базе.

"Данная законодательная инициатива поддержана всеми фракциями Государственной думы. 419 депутатов Государственной думы сегодня вносят эту законодательную инициативу во главе с председателем Государственной думы и руководителями всех фракций", - указала вице-спикер.

Законопроект внесен группой депутатов всех фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Поправки предлагается внести в Уголовный кодекс РФ. Так, предлагается дополнить статью 281.1 (Содействие диверсионной деятельности) положением, предусматривающим введение уголовной ответственности за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетнего в совершение диверсии. По данной статье за такое преступление может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей, а также пожизненное лишение свободы.

Также проектом предусмотрены изменения в статью 205.1 (Содействие террористической деятельности). Предлагается установить уголовное наказание за вовлечение несовершеннолетних в террористическую деятельность. За такое преступление также может последовать наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей или пожизненное заключение.