Путин рассказал, как друг Михалкова облил его на юбилее вином

Президент также отметил, что режиссер является большим артистом и классиком современного искусства

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как на юбилее режиссера Никиты Михалкова один из друзей мэтра облил его красным вином.

"Меня один из его [Михалкова] друзей облил там [на юбилее режиссера] красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять", - рассказал Путин в фильме "Никита Михалков" на телеканале "Россия-1".

"Но, насколько мне известно, все-таки он свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно", - уточнил президент.

Путин также отметил, что Михалков является большим артистом и классиком современного искусства. "И большой повод есть его поздравить", - резюмировал российский лидер.

21 октября Михалкову исполняется 80 лет.