Медики Кубани расскажут жителям о правильном питании и пользе овощей и фруктов

Стартовавшая тематическая неделя продлится до 26 октября

КРАСНОДАР, 20 октября. /ТАСС/. Медики Краснодарского края в рамках тематической недели расскажут жителям региона о том, как следует правильно питаться и какую пользу организму дает регулярное употребление овощей и фруктов. Об этом сообщает краевое министерство здравоохранения.

"В рамках тематической недели запланирован ряд мероприятий по вопросам правильного питания, а также пользе употребления овощей и фруктов", - сказали в министерстве, отметив, что стартовавшая тематическая неделя продлится до 26 октября.

В этот период медицинские учреждения Кубани организуют тематические акции, лекции и консультации, направленные на формирование культуры здорового питания. В частности, в краевом центре медики подготовили очередное занятие "школы здоровья" по теме рационального питания, в Тимашевском районе проведут муниципальный этап профилактического проекта "ПРОдиабет", а в Кореновске запланирована показательная медицинско-профилактическая акция "День здоровья" под девизом

"Овощи и фрукты - естественные и самые полезные витамины". "Также в четверг, 23 октября, в режиме онлайн пройдет физкультурно-оздоровительная акция "Бодрое утро на Кубани", - заметили в министерстве.

Здесь подчеркнули, что основная задача мероприятий очередной тематической недели - повышение осведомленности населения о важности правильного питания и потребления овощей и фруктов.

"Регулярное потребление овощей и фруктов - это не только залог крепкого здоровья, но и важный шаг к профилактике хронических заболеваний, даже небольшие изменения в рационе могут значительно улучшить качество жизни", - заключили представители ведомства.