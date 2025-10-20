В некоторых регионах Приволжья ожидается погода теплее нормы

В ночные часы прогнозируются слабые заморозки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Умеренно теплая осенняя погода с осадками преимущественно в виде дождя прогнозируется в регионах Приволжского федерального округа (ПФО) на этой неделе, при этом в Пермском крае и Самарской области температура воздуха ожидается выше климатической нормы. Об этом ТАСС сообщили в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, центрах геоинформационных систем и ГУ МЧС.

"Существенных колебаний температуры воздуха на этой неделе также не будет, практически все дни температура воздуха днем ожидается в пределах плюс 2-7 градусов, а в ночные часы - слабые заморозки. Исключением станет среда, когда воздух может прогреться до плюс десяти градусов. Необычным для второй половины октября будет эпизод малооблачной и теплой погоды днем в среду, также прояснения возможны в понедельник и в четверг", - рассказали в Пермском центре геоинформационных систем (ГИС-центре) с уточнением, что температура воздуха в крае ожидается на два градуса теплее нормы, а также прогнозируется дефицит осадков.

При этом, как отметили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23-24 октября в южных районах Прикамья, а затем и повсеместно ожидается выпадение мокрого снега, а ночью похолодает до минус 3 - плюс 2 градусов, в Перми будет около нуля градусов, а днем снова потеплеет до плюс 2-7 градусов.

В Самарской области, по данным Приволжского УГМС, под влиянием атлантических циклонов и фронтов будет преобладать пасмурная, с дождями и туманами погода. При этом температура воздуха останется несколько выше климатических значений. В понедельник днем воздух прогреется до 11 градусов, вероятен слабый дождь. В последующие дни столбики термометров опустятся до 7-8 градусов, а осадки усилятся. В субботу небо прояснится, потеплеет до 9 градусов, в воскресенье - до 12 градусов.

Грядут дожди

Неделя в Саратовской области началась с дождливой и прохладной погоды. По данным ГУ МЧС по региону, температура в понедельник днем поднимется максимум до 11 градусов, ночью ожидается от 3 до 8 градусов тепла. Облачная с прояснениями погода и небольшие дожди ожидаются в Чувашии, следует из данных регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Несколько теплее - до плюс 9-14 градусов - будет в понедельник и вторник днем в Оренбургской области. По данным Приволжского УГМС, всю неделю ожидается облачная погода, в начале недели дожди пройдут преимущественно в западных районах, а к четвергу распространятся на весь регион. Дневные температуры воздуха при этом понизятся до плюс 5-10 градусов в среду и 7-12 градусов в четверг, а по ночам будет от нуля до плюс шести градусов.

В Ульяновской области в начале недели облачность также будет нарастать. Ожидается дождь различной интенсивности. Температурный фон прогнозируется в пределах нормы. Днем в ближайшую неделю, согласно данным синоптиков, будет от плюс семи до плюс 12 градусов, по ночам ожидается от нуля до плюс шести градусов.

По данным Удмуртского ЦГМС, ночью и утром 21 октября местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. Дневная температура воздуха в республике в понедельник достигнет 4 градусов, в последующие дни - 7-8 градусов, к выходным похолодает до 6 градусов. По ночам ожидаются околонулевые температуры. Осадки в Удмуртии вероятны во вторник и пятницу.

Дожди различной интенсивности ожидаются и в Нижегородской области. Днем температура будет от плюс 7 до плюс 10 градусов, по ночам - от плюс 1 до плюс 7 градусов. В Кирове в ближайшие дни температура воздуха составит плюс 5-7 градусов, днем во вторник и четверг возможны дожди.

В ожидании морозов

К середине октября власти большинства регионов ПФО сообщили о запуске систем центрального отопления, продолжается подготовка коммунальной и дорожной техники к работе в зимний период. Также ответственные службы решают вопросы с отсутствием тепла в отдельных объектах.

По информации мэра Саратова Михаила Исаева, сейчас в областном центре идут работы по регулировке последнего объекта, по итогу тепло поступит во все дома. По его словам, поступают жалобы о том, что в некоторых домах после подключения отопления отдельные стояки остаются холодными. Районным администрациям поручено проводить штабы по теплу, специалистам коммунальных отделов - выезжать на адреса, встречаться с людьми.

С начала отопительного сезона на горячую линию Госжилинспекции Чувашии поступило 225 звонков, 184 вопроса решены, сообщило ведомство. Как правило, жители обращаются по вопросам ненадлежащего теплоснабжения, низкого давления и завоздушивания отопительной системы. По данным ведомства, отопительный период проходит в штатном режиме. А в единую дежурно-диспетчерскую службу Оренбурга с начала отопительного периода по вопросу отсутствия отопления поступило свыше 1,1 тыс. заявок, большинство из которых отработаны, сообщает пресс-служба администрации.

Дорожные службы в Чебоксарах переведены на круглосуточный режим работы, а диспетчеры работают в усиленном режиме, отслеживая погоду и движение машин. В городе заготовлено 42 тыс. тонн песко-соляной смеси и свыше 270 тонн противогололедных реагентов.