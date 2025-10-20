Путин поинтересовался у Мутко преображением родины Деда Мороза

Гендиректор ДОМ.РФ подтвердил, что госкорпорация совместно с коллегами из Вологодской области и АФК "Система" разрабатывает мастер-план для Великого Устюга

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором ДОМ.РФ Виталием Мутко попросил рассказал о планах по развитию Великого Устюга.

"Родину Деда Мороза преображаете?" - поинтересовался глава государства, изучая презентацию.

Мутко подтвердил, что ДОМ.РФ совместно с коллегами из Вологодской области и АФК "Система" разрабатывает мастер-план для Великого Устюга.

Этот город отметит 880-летие в 2027 году. Мастер-план должен определить стратегию развития до 2036 года. Свои предложения могут внести все неравнодушные жители: вместе с ними власти найдут решения, чтобы укрепить культурную идентичность, сделать городскую инфраструктуру удобной.

Госкорпорация "ДОМ.РФ" дополнительно выделила 4,2 млрд рублей по кредитной линии на реконструкцию вотчины Деда Мороза и приступила к подготовке мастер-плана особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Дед Мороз".